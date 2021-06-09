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"Дом-комод" Чехова отреставрируют в Москве

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Реставрационные работы начались в доме-музее писателя Антона Чехова на улице Садовая-Кудринская, дом 6, строение 2, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина уточнила, что восстановление планируется завершить до конца этого года.

После реставрации в доме возобновит работу музей, на втором этаже появится небольшая камерная сцена. Фасад здания украсят архитектурно-художественной подсветкой, отметила она.

В департаменте напомнили, что по проекту специалисты отреставрируют фасады особняка, приведут в порядок карнизы и наличники на окнах и дверях. Отдельное внимание уделят восстановлению цоколя и крыльца из белого камня. Кроме того, в здании заменят водосточные трубы, отливы на окнах, отремонтируют кровлю. На первом и втором этажах отреставрируют дубовый паркет, старинные печи, профилированные карнизы. Специалисты воссоздадут обои по рисункам Чехова, которые писатель сделал в 1889 году, приведут в порядок дверные проемы, а также парадную белокаменную лестницу на первом этаже.

Здание обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения и находится под охраной государства. Все реставрационные работы проводятся под контролем столичного Департамента культурного наследия.

Особняк с двумя флигелями был построен архитектором Василием Афанасьевым в 1874 году. Дом приобрел известный столичный врач, он поселился в центральном здании, а два боковых флигеля сдавал внаем за 650 рублей в год. Флигель, в котором жила семья Чеховых, представляет собой двухэтажное каменное здание (улица Садовая-Кудринская, дом 6, строение 2) в шатерном стиле с эркерами. За необычную планировку и яркий красный цвет Чехов называл этот дом комодом.

Музей в этом здании открыли в 1954 году. В экспозиции представлены документы и материалы из личного архива Чехова и его семьи. В большинстве комнат исторические интерьеры были восстановлены по рисункам Михаила и Марии Чеховых. Сейчас дом писателя входит в состав Государственного литературного музея имени В.И. Даля.

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