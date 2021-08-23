На Маросейке отреставрируют храм Космы и Дамиана

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Москве отреставрируют храм бессеребренников Космы и Дамиана на Маросейке, Мосгорнаследие поддержало это предложение и дало задание подготовить проектно-сметную документацию для реставрации, сообщила Московская городская епархия.

Для этого будут проведены библиографические и историко-архивные исследования, а также изучены инженерно-технические особенности сооружения пообещал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Существующее здание было построено в 1790-х годах по проекту Матвея Казакова и является объектом культурного наследия федерального значения, церковь на этом месте стояла уже в начале XVI века. Прихожанами храма были Федор Тютчев и Федор Достоевский.