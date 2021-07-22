Синоптики отметили серьезный дефицит осадков в Москве в июле

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Прирост осадков в столице с начала июля составил 33 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в четверг.

"Москва испытывает серьезный дефицит осадков в июле. За три недели в городе выпало всего 35% месячной нормы", - рассказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что данные получены с главной московской метеостанции на ВДНХ.

По многолетним наблюдениям, июльская норма осадков в Москве насчитывает 94 мм.

"Самым дождливым днем нынешнего июля в столице пока остается 15 июля: за 12 часов в городе выпало 16 мм влаги, или около 17% месячной нормы", - добавили в метеобюро.

Ранее сообщалось, что в Москве с 7 по 18 июля действовал предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Среднеклиматическая температура в эти дни превышала норму на 7 и более градусов.

По информации синоптиков, 13 и 14 июля в столице фиксировались температурные рекорды дня.