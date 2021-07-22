Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:16Заразились
на 22.07В России 6 054 711+24 471В мире 192 005 075+559 573

Синоптики отметили серьезный дефицит осадков в Москве в июле

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Прирост осадков в столице с начала июля составил 33 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в четверг.

"Москва испытывает серьезный дефицит осадков в июле. За три недели в городе выпало всего 35% месячной нормы", - рассказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что данные получены с главной московской метеостанции на ВДНХ.

По многолетним наблюдениям, июльская норма осадков в Москве насчитывает 94 мм.

"Самым дождливым днем нынешнего июля в столице пока остается 15 июля: за 12 часов в городе выпало 16 мм влаги, или около 17% месячной нормы", - добавили в метеобюро.

Ранее сообщалось, что в Москве с 7 по 18 июля действовал предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Среднеклиматическая температура в эти дни превышала норму на 7 и более градусов.

По информации синоптиков, 13 и 14 июля в столице фиксировались температурные рекорды дня.

Москва

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла почти на треть

Пандемия коронавируса

Повторная вакцинация началась во всех прививочных пунктах Москвы

Пандемия коронавируса

Собянина попросили не наказывать НКО из-за проблем с отчетностью по вакцинации

Собянина попросили не наказывать НКО из-за проблем с отчетностью по вакцинации
Пандемия коронавируса

Розыгрыш машин среди привившихся москвичей продлили до 15 августа

Розыгрыш машин среди привившихся москвичей продлили до 15 августа
Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в Москве второй день не превышает 3,5 тыс.

Суточный COVID-прирост в Москве второй день не превышает 3,5 тыс.
Пандемия коронавируса

"ЭпиВакКорона" доступна в Москве лишь для тех, кто сделал первый укол этим препаратом

"ЭпиВакКорона" доступна в Москве лишь для тех, кто сделал первый укол этим препаратом

В 12 райсудов Москвы поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва

В Москве арестовали девушку, сбившую насмерть детей на пешеходном переходе

Пандемия коронавируса

Работу более 150 кальянных приостановили в Москве с начала пандемии

Мосгорсуд не разрешил адвокату Павлову пользоваться интернетом

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');