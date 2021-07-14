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Температурный рекорд 1951 года повторен в Москве

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Аномальная жара в столице вновь приблизилась к рекордным показателям, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в среду.

"Сегодня в течение дня температура воздуха в городе достигла отметки 34,1 градуса. Повторен рекорд дня, установленный 14 июля 1951 года", - сказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что данные получены с главной метеостанции столицы на ВДНХ.

Ранее сообщалось, что Москва во вторник побила температурный рекорд, установленный 13 июля 1936 года (32,4). По уточненным данным, новый максимум дня - 33,6 градуса.

Всего за лето в столице побито уже пять температурных рекордов, четыре из них - в период первой волны аномальной жары, с 20 по 28 июня.

Предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве сохраняется вторую неделю.

"Аномально жаркая погода, температура выше нормы на 7 и более градусов. Сильная жара в дневные часы, 33-35 градусов ", - говорилось в предупреждении метеослужбы, которое продлено до 21:00 четверга.

"Оранжевый" уровень означает, что погода потенциально опасна, есть вероятность стихийных бедствий и ущерба. Он действует в столице с 7 июля.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал москвичей не ждать ослабления жары до следующей недели.

Аномальная жара в Москве

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Москва

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