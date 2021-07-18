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Аномальная жара сохраняется в Москве

"Оранжевый" уровень опасности действует уже 12 дней подряд

Аномальная жара сохраняется в Москве
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Вторая волна аномальной жары не покидает столичный регион, "оранжевый" уровень погодной опасности вновь продлен, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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"Очень высокая температура. Сильная жара, 30-32 градуса", - говорится в предупреждении, которое действует с 10:00 до 18:00 воскресенья.

"Оранжевый" уровень означает, что погода потенциально опасна, есть вероятность стихийных бедствий и ущерба. Он действует в Москве с 7 июля.

По прогнозу Гидрометцентра, в понедельник прохождение холодного атмосферного фронта через Московский регион будет сопровождаться дождями, местами сильными, грозами и порывистым ветром.

"Жара отступит, и к середине недели дневная температура составит 20-25 градусов", - обещают синоптики.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил журналистам в пятницу, что в город на несколько дней придут грозы, локальные ливни, град и ветер до 20 м/с. По его информации, в понедельник в отдельных районах Москвы может выпасть до половины месячной нормы осадков, которая в июле насчитывает 94 мм.

Первая волна аномальной жары в Москве продлилась с 20 по 28 июня, "оранжевый" уровень сохранялся 9 дней. Летом 2021 года в столице побито уже пять температурных максимумов дня: 13 июля, а также 21, 22, 23 и 27 июня. Кроме того, 14 июля был повторен показатель жары 1951 года.

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