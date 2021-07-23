Пассажиры Москвы сэкономили около 600 млн руб., покупая билет "Единый"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Более 2 млн билетов "Единый", которые действуют на всех видах общественного транспорта Москвы, приобрели жители столицы с начала года, сообщили "Интерфаксу" в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"С начала года пассажиры приобрели свыше 2 млн "Единых" на 30 дней - это самый популярный вариант", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что этот билет также можно приобрести на 90 и 365 дней.

"С начала года при покупке билета "Единый" на 30 дней пассажиры сэкономили уже более 585 млн руб.", - привели в ведомстве слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова. Он уточнил, что сравнение приводится с оплатой проезда дважды в день по тарифу "Кошелек".

Билеты тарифа "Единый" можно приобрести в кассах и автоматах в столичном метро и на Московском центральном кольце. Доступен и дистанционный способ - с помощью приложения "Метро Москвы". Здесь же можно и привязать "Тройку" с записанным билетом, чтобы не потерять.