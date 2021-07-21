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Очереди в кассах метро Москвы за десять лет стали короче втрое

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В московском метрополитене с 2010 года очереди в кассу стали короче в 3,3 раза, теперь в ней приходится стоять в среднем 1,5 минуты меньше вместо 5, заявил городской департамент транспорта. Это связали с развитием бесконтактных способов оплаты за проезд и оплаты за безналичные.

В 2019 году в кассах метро по безналу оплачивали 35% покупок, в 2021 году - 50%, отметили в департаменте. Из приведенной диаграммы следует, что два года назад в январе-июне за проезд заплатили банковской картой на турникете 2,7 млн раз, за такой же период 2021 года - 55,2 млн раз. Количество покупок в аппаратах по продаже билетов в I полугодии 2021 года составило 11,9 млн против 8,7 млн в аналогичный период 2019 года. Свой счет через приложение "Метро Москвы" в I полугодии 2019 года пополняли 730 тысяч раз, в январе-июне 2021 года - 1,8 млн раз.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов через пресс-службу пообещал, что до конца 2021 года в столице запустят новые бесконтактные способы оплаты проезда - виртуальную "Тройку"‎ и Face Pay‎, систему оплаты "по лицу".

Москва Московский метрополитен Дептранс Максим Ликсутов

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