Власти Москвы анонсировали запуск электрического водного транспорта

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Запуск работающего на электроэнергии водного транспорта в столице планируется в 2022-2023 годах, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы планируем запустить и регулярные городские маршруты (электрических судов). Мы рассчитываем, что они появятся в городе в 2022-2023 году и станут частью единой транспортной системы города", - сказал Ликсутов в интервью программе "Вечерний заезд" на радиостанции "Шансон", фрагмент которого опубликован в телеграм-канале московского департамента транспорта.

Он добавил, что такой транспорт не будет делать вредных выбросов в воду и воздух, а работать будет на электроэнергии.

По словам заммэра, "таких (судов) пока нет ни в одной стране в мире".

Также в департаменте уточняют, что электрические суда станут полноценной частью городского транспорта: на всех паромах можно будет расплатиться по "Тройке", к причалам подведут пешеходные переходы и приблизят остановки наземного транспорта.