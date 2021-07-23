ЗАГСы Москвы возвращаются к обычному режиму работы

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В московских отделениях ЗАГС отменяется предварительная запись, они начинают работать в привычном режиме, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Эпидемиологическая ситуация позволяет нам отменить предварительную запись. Теперь отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания возвращаются к обычному режиму работы", - сказала заммэра в пятницу.

Она напомнила, что отделения ЗАГС работали по предварительной записи с 15 июня из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в столице. За время такого режима работы отделения оказали более 58 тыс. услуг. Многие вопросы граждане решали онлайн или по телефону, что помогло сократить количество личных посещений.

"Вакцинацию от COVID-19 прошли почти 80% сотрудников ЗАГС", - подчеркнула Ракова.

Во время работы по предварительной записи регистрация заключения и расторжения брака по ранее поданным заявлениям проводилась в назначенные даты и время. По вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния и совершения других юридически значимых действий все отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания консультировали заявителей по телефону.