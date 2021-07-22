В ЗАГСах Москвы привились от COVID-19 три четверти сотрудников

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В московских отделениях ЗАГС привились от коронавируса 78% работников, сообщила пресс-служба управления ЗАГС столицы. Церемонии бракосочетаний разрешено проводить только привитым сотрудникам.

В пресс-службе напомнили, что работа в отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания "связана с ежедневным личным контактом с большим потоком заявителей".

Главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева 15 июня выпустила постановление об обязательной вакцинации не менее 60% персонала в организациях ряда отраслей, работа которых связана с контактами с людьми. Первоначально первую дозу прививки или однокомпонентную вакцину нужно было получить до 15 июля, вторую - до 15 августа. 16 июля столичный Роспотребнадзор продлил сроки подачи сведений о вакцинации до 22 июля.