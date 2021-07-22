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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:13Заразились
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В ЗАГСах Москвы привились от COVID-19 три четверти сотрудников

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В московских отделениях ЗАГС привились от коронавируса 78% работников, сообщила пресс-служба управления ЗАГС столицы. Церемонии бракосочетаний разрешено проводить только привитым сотрудникам.

В пресс-службе напомнили, что работа в отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания "связана с ежедневным личным контактом с большим потоком заявителей".

Главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева 15 июня выпустила постановление об обязательной вакцинации не менее 60% персонала в организациях ряда отраслей, работа которых связана с контактами с людьми. Первоначально первую дозу прививки или однокомпонентную вакцину нужно было получить до 15 июля, вторую - до 15 августа. 16 июля столичный Роспотребнадзор продлил сроки подачи сведений о вакцинации до 22 июля.

Хроника коронавируса. Июль.

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За 2 дня до начала Олимпиады в Токио максимальные за полгода показатели заражений коронавирусом. За сутки в столице Японии выявили 1 832 случая COVID-19. 20 июля. На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 391 845 заболевших, умерло 542 756 человек. На фото: бездомный в Рио-де-Жанейро.19 июля. Британский дизайнер Том Сильвервуд представил платье из более чем 1500 защитных масок в день снятия коронавирусных ограничений в стране.16 июля. Онлайн-церемония вручения дипломов прошла в городе Тагиг (Филиппины).14 июля. В метро Парижа вернулись музыканты, которым было запрещено выступать более года назад из-за пандемии коронавируса.13 июля. Акция с напоминанием о необходимости ношения защитных масок в Джакарте.11 июля. Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 186,8 млн человек. На фото: жители Пекина во время дождя.9 июля. Инсталляции британского ландшафтного художника Стива Мессама в Северном Йоркшире.8 июля. В Нью-Йорке прошел парад в честь медиков.7 июля. Власти юго-западной китайкой провинции Юньнань ввели жесткие карантинные меры в городе Жуйли в связи с быстрым ростом внутренних случаев заражения коронавирусом.6 июля. Число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти в штате Ракхайн в Мьянме. На фото: добровольцы распыляют дезинфицирующее средство на грузовые суда.5 июля. В Малайзии объявлены строгие ограничения на передвижение и введен комендантский час из-за роста заболеваемости коронавирусом.5 июля. Всемирная фольклориада проходит в Башкортостане.4 июля. В Турции отменили часть введенных из-за COVID-19 ограничений.4 июля. Ситуация с COVID-19 осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года.3 июля. В Колумбии в сельской местности для вакцинации пожилых и маломобильных граждан привлекают специальные бригады.2 июля. Индонезия переживает третью волну COVID-19.2 июля. В Буэнос-Айресе водители такси стали перевозить пациентов с COVID-19 и медицинский персонал.1 июля. В Индии число умерших от последствий заражения вирусом превысило 400 тысяч.
За 2 дня до начала Олимпиады в Токио максимальные за полгода показатели заражений коронавирусом. За сутки в столице Японии выявили 1 832 случая COVID-19.
Хроника 09 января 2020 года – 22 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Москва ЗАГС Роспотребнадзор коронавирус

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