Объемы строительства жилья по реновации увеличат втрое

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Ежегодные объемы ввода жилья по программе реновации в скором времени достигнут 3-3,5 млн кв.м, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу.

"В этом году по программе реновации в городе будет сдано около 1,5 млн кв.м жилья. Однако перед нами стоит задача в ближайшие 2-3 года достичь ежегодного ввода реновационного жилья на уровне 3-3,5 млн кв.м", - сказал он.

По его словам, сейчас в работе находятся 513 стартовых площадок во всех округах Москвы.

"В настоящее время в разной степени переселения 43,9 тыс. жителей из 290 домов, - добавил заммэра. - В проектировании и строительстве еще 305 домов общей площадью 5,3 млн кв.м".

Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир общей площадью примерно 16,4 млн кв.м, в которых проживают около 1 млн москвичей. Всего в программу включено 5 175 домов, завершить ее планируется к 2032 году.