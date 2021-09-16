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Более 40 млн кв.м жилья построят в Москве по программе реновации

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - По программе реновации не территории столицы планируется построить в общей сложности 40,2 млн кв.м жилья, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В рамках программы реновации будет спроектировано и построено 40,2 млн кв.м жилых площадей. Такой объем нового комфортного жилья позволит расселить жителей ветхих домов, вошедших в программу реновации и предоставить им варианты переезда", - отметил Бочкарев.

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По его словам, программа реновации жилья позволит создать максимально комфортные условия для жизни, отдыха, образования и работы.

"Именно поэтому вместе с жильем в новых кварталах запланировано размещение общественных, социальных и коммерческих площадей. В новых районах будет возведено 7,3 млн кв.м социальных и общественно-важных объектов, а также 2,8 млн кв.м нежилых помещений в домах для создания сервисов, магазинов, кафе и других коммерческих предприятий", - добавил Бочкарев.

По данным исследования консалтинговой компании BCG, попадающие в программу реновации районы, как ожидается, покажут рост числа рабочих мест на 52% за счет возможностей для местного малого и среднего бизнеса.

Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир общей площадью примерно 16,4 млн кв.м, в которых проживает около 1 млн москвичей. Всего в программу включено 5 175 домов, завершить ее планируется в 2032 году. Под возведение новостроек подобрано 513 "стартовых" площадок.

Москва Андрей Бочкарев

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