В Москве построили 130 домов по программе реновации

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Москве с момента старта программы реновации построили 130 жилых домов, сообщил во вторник заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"К настоящему моменту по программе построено 130 новых домов площадью порядка 1,7 млн кв. м, из них 107 новостроек переданы под заселение", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба.

Он добавил, что сейчас продолжается строительство 165 домов площадью 2,5 млн кв. метров, еще 141 новостройка на 2,8 млн кв. метров жилья находится в проектировании. Также завершился снос 56 старых домов.

"Число участников реновации, получивших ключи от новых квартир, уже превысило 35 тысяч человек. Всего же с момента старта программы организовано переселение 43,9 тысячи москвичей из 290 домов", - подчеркнул Бочкарев.

Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир общей площадью примерно 16,4 млн кв.м, в которых живут около 1 млн москвичей. Всего в программу включено 5 175 домов, завершить ее планируется к 2032 году. Для реализации программы подобрано 513 стартовых площадок, из них 140 - на месте уже расселенных многоквартирных домов.