На вокзалах Москвы снова будут раздавать питьевую воду из-за жары

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Питьевую воду раздадут пассажирам семи столичных вокзалов и ряда железнодорожных станций Московского региона, сообщили "Интерфаксу" в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Раздавать воду будут с 16:00 до 19:00 на Ярославском, Савеловском, Курском, Киевском, Казанском, Белорусском и Павелецком вокзалах.

Также воду будут раздавать на железнодорожных станциях "Мытищи", "Домодедово", "Выхино", "Подольск", "Железнодорожная", "Лобня", "Тушино", "Одинцово", "Пушкино" и "Раменское".

27 июля Гидрометцентр России вновь повысил уровень погодной опасности в Москве до предпоследнего, "оранжевого", уровня: ожидается жара до 30 градусов.

В Москве с 7 по 18 июля действовал "оранжевый" уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Среднеклиматическая норма температуры в эти дни превышала норму на 7 и более градусов. В столице в этот период пассажирам общественного транспорта раздавали воду.