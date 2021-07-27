Москвичей предупредили о 30-градусной жаре во вторник

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Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России во вторник выпустил предупреждение о 30-градусной жаре в столичном регионе.

"Днем 27 июля в Москве местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30 градусов", - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Повышенные уровни погодной опасности ("желтый" или "оранжевый") в столице, по данным на 10:30, не объявлялись.

В метеобюро города "Интерфаксу" уточнили, что рекорд температуры для 27 июля в Москве был установлен в 2010 году (35,7 градуса) и отметили, что во вторник не ждут новых рекордов.

По оценке синоптиков, июль 2021 года в Москве пока на 4,5 градуса теплее климатической нормы.

В Москве с 7 по 18 июля действовал предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Среднеклиматическая норма температуры в эти дни превышала норму на 7 и более градусов. По информации синоптиков, 13 и 14 июля в столице фиксировались температурные рекорды дня.