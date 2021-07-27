Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:31Заразились
на 26.07В России 6 149 780+23 239В мире 194 715 112+551 923

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре во вторник

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре во вторник
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России во вторник выпустил предупреждение о 30-градусной жаре в столичном регионе.

"Днем 27 июля в Москве местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30 градусов", - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Повышенные уровни погодной опасности ("желтый" или "оранжевый") в столице, по данным на 10:30, не объявлялись.

В метеобюро города "Интерфаксу" уточнили, что рекорд температуры для 27 июля в Москве был установлен в 2010 году (35,7 градуса) и отметили, что во вторник не ждут новых рекордов.

По оценке синоптиков, июль 2021 года в Москве пока на 4,5 градуса теплее климатической нормы.

В Москве с 7 по 18 июля действовал предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Среднеклиматическая норма температуры в эти дни превышала норму на 7 и более градусов. По информации синоптиков, 13 и 14 июля в столице фиксировались температурные рекорды дня.

Аномальная жара в Москве

10
Москва

Новости по теме

Новости

Суточная COVID-смертность в Москве стала минимальной с мая

Суточная COVID-смертность в Москве стала минимальной с мая
Пандемия коронавируса

Собянин спрогнозировал упор медицины на реабилитацию после COVID-19

Собянин спрогнозировал упор медицины на реабилитацию после COVID-19

Цены на заправках Москвы ускорили рост

Подавший сигнал бедствия самолет Belavia экстренно сел в "Домодедово"

Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в Москве стал минимальным с июня

Суточный COVID-прирост в Москве стал минимальным с июня

Полкилометра кабеля связи Минобороны украли в Москве

Собянин отметил, что пики заболеваемости COVID в Москве прошли

Бизнесмен попросил завести уголовное дело на экс-судью Басманного суда

В Москве на выходные пообещали комфортную погоду с холодными ночами

Три закрытые станции "красной" линии московского метро заработают досрочно

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');