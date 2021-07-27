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"Оранжевый" уровень опасности из-за жары вновь объявлен в Москве

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до предпоследнего, "оранжевого" уровня.

"Очень высокая температура. Сильная жара около 30 градусов", - говорится в предупреждении метеослужбы, которое действует до 20:00 вторника.

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"Оранжевый" уровень означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

По данным Гидрометцентра, в полдень в Москве было зафиксировано 27,5 градуса. Это данные опорной метеостанции на ВДНХ.

Ранее в метеобюро города "Интерфаксу" уточнили, что рекорд температуры для 27 июля в Москве был установлен в 2010 году (35,7 градуса).

"Температурных рекордов сегодня мы не ждем", - сказал представитель метеобюро.

По оценке синоптиков, июль 2021 года в Москве пока на 4,5 градуса теплее климатической нормы.

В Москве с 7 по 18 июля действовал предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Среднеклиматическая норма температуры в эти дни превышала норму на 7 и более градусов.

Гидрометцентр Москва

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