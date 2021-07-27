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Задержанную в Москве кандидата в депутаты Удальцову отпустили без протокола

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Полиция отпустила ранее задержанную кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ по одному из одномандатных округов Москвы Анастасию Удальцову без составления протокола.

МоскваВ Москве задержали кандидата в депутаты от КПРФ УдальцовуЧитать подробнее

"Удальцову отпустили из полиции без протокола", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Тельнов во вторник.

Ранее координатор движения "Левый фронт", муж Анастасии Удальцовой Сергей Удальцов сообщил "Интерфаксу", что сотрудники полиции задержали его супругу в Москве. По его словам, у Удальцовой была запланирована встреча с избирателями района Нагатинский затон.

Комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" не располагает.

25 июля окружная избирательная комиссия зарегистрировала Удальцову в качестве кандидата в депутаты Госдумы по Нагатинскому одномандатному избирательному округу Москвы № 201. Она была выдвинута кандидатом на выборы от партии КПРФ.

Анастасия Удальцова КПРФ

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