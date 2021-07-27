В Москве задержали кандидата в депутаты от КПРФ Удальцову

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ по одному из одномандатных округов Москвы Анастасию Удальцову задержали в столице. Об этом сообщил координатор движения "Левый фронт", ее муж Сергей Удальцов.

"У Анастасии была запланирована встреча с избирателями, так как она является зарегистрированным кандидатом на выборы. В районе Нагатинский затон, где была запланирована встреча, сотрудники полиции задержали Анастасию и еще около девяти человек", - сказал Удальцов "Интерфаксу" во вторник.

По его словам, в настоящее время Удальцова находится в ОВД "Нагатинский затон".

25 июля окружная избирательная комиссия зарегистрировала Удальцову в качестве кандидата в депутаты Госдумы по Нагатинскому одномандатному избирательному округу Москвы № 201. Она была выдвинута кандидатом на выборы от партии КПРФ.