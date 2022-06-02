Жена Сергея Удальцова Анастасия станет депутатом Госдумы

Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - КПРФ передаст Анастасии Удальцовой мандат, освободившийся после досрочного лишения депутатских полномочий Валерия Рашкина, заявил "Интерфаксу" лидер партии Геннадий Зюганов.

"Президиум ЦК рассмотрел вопрос и принял решение укрепить наше широкое лево-патриотическое единство ещё одной кандидатурой Анастасии Удальцовой", - сказал он, отметив, что члены президиума поддержали это решение единогласно.

Анастасия Удальцова - жена координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова. Зюганов назвал ее опытным политиком, представляющим лево-патриотическое движение.

"Мы ответственно относимся к призыву Путина консолидировать максимально общество. У нас лево-патриотическое движение активно поддержало и денацификацию, и военную специальную операцию и поддержало предложение о новом курсе, и программу, связанную с новым бюджетом. Работаем конструктивно", - сказал Зюганов.

На выборах в сентябре 2021 года Удальцова участвовала в выборах в одномандатном округе в Москве как кандидат от КПРФ. Как объясняли в Мосгоризбиркоме, она проиграла, когда к результатам по округу добавили итоги электронного голосования.

Валерий Рашкин лишился мандата 25 мая после того, как в силу вступил его приговор по резонансному делу о незаконной охоте на лося.

После протестов на Болотной площади в Москве 6 мая 2021 года Сергей Удальцов в 2014 году был приговорен к 4,5 года колонии по обвинению в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, и приготовлении к организации таких беспорядков в разных регионах России. По версии следствия, в организации беспорядков участвовал гражданин Грузии Гиви Таргамадзе.

Удальцов отбыл срок полностью и освободился в августе 2017 года. Год спустя Симоновский суд Москвы установил над ним административный надзор, запретив в течение трех лет организовывать уличные акции и участвовать в них. В 2021 году уличные митинги в Москве были запрещены из-за коронавируса.