Суд в Москве признал законным штраф в 26 млн руб. для Facebook

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы в среду признал законным назначение Facebook многомиллионных штрафов из-за отказа компании удалять запрещенную в РФ информацию.

"В удовлетворении апелляционных жалоб Facebook на постановления мирового судьи от 25 мая отказано, постановления мирового судьи оставлены без изменения", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

Мировой суд Таганского района Москвы 25 мая признал Facebook виновным в совершении восьми административных правонарушений и назначил компании штраф в размере 26 млн рублей.

Всего с начала года Facebook получила в РФ судебных штрафов на 49 млн рублей.

Twitter, Google, Facebook, Telegram, TikTok и Mail.ru с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства. За допущенные нарушения закона компании оштрафованы на миллионы рублей.

Как ранее сообщили в Роскомнадзоре (РКН), с 11 февраля служба составляет административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы, в том числе и к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.

По информации РКН, Twitter, чей трафик в России замедляется с 10 марта, до сих пор не удалила около 490 материалов, признанных в РФ запрещенными. В Роскомнадзоре отмечали, что ситуацию с удалением запрещенного контента другими соцсетями также нельзя назвать удовлетворительной.