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Twitter и Facebook грозят штрафы по 18 млн руб. за повторный отказ локализовать данные

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы зарегистрировал в отношении Twitter и Facebook административные протоколы за повторный отказ локализовать данные россиян на территории РФ.

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"В четверг в суде зарегистрированы административные материалы в отношении Twitter и Facebook. Дата судебного заседания пока не назначена", - сообщили "Интерфаксу" в суде в четверг.

Роскомнадзор ранее составил в отношении компаний административные протоколы по ч.9 ст.13.11 КоАП РФ (повторное нарушение законодательства РФ в области персональных данных) и направил их в суд. Наказание за данное правонарушение предусматривает штрафы от 6 до 18 млн рублей.

Twitter Facebook Россия

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