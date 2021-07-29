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В Москве начали устанавливать сваи нового моста через Яузу

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Началась установка свай нового моста через реку Яуза на востоке Москвы, сообщил в четверг заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

МоскваВ Москве реконструируют Краснобогатырскую улицуЧитать подробнее

"Проект реконструкции Краснобогатырской улицы на востоке Москвы предполагает строительство нового моста через реку Яузу. Сейчас на объекте ведутся работы по выемке грунта на дороге со стороны проспекта Ветеранов, выполняется погружение свай на опорах с испытанием статической и динамической нагрузкой", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба.

Он отметил, что сейчас также ведется устройство креплений для подпорных стен и раскопка котлованов для дождевой канализации на проспекте Ветеранов.

На первом этапе реконструкции Краснобогатырской улицы будет построен проектируемый проезд для связи между Краснобогатырской улицей и проспектом Ветеранов. Движение организуют по двум полосам в каждом направлении.

Москва Яуза

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