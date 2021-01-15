В Москве реконструируют Краснобогатырскую улицу

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Москве ГКУ "Управление дорожно-мостового строительства" объявило конкурс на строительно-монтажные работы в рамках реконструкции Краснобогатырской улицы. Подрядчик будет выбран в начале февраля, работы будут продолжаться 14 месяцев, сообщили в столичном департаменте строительства.

Руководитель ведомства Рафик Загрутдинов рассказал, что на первом этапе нужно будет построить проектируемый проезд №422 с двухполосной автодорогой шириной 13,5 м и тротуарами шириной 2,25 м, наземные пешеходные переходы, мост через Яузу протяженностью 42,67 м, подпорные стенки и др.

Реконструкция Краснобогатырской улицы пройдет на участке от Ростокинскинского проезда до Просторной улицы. Всего будет реконстрировано больше 4 км дорог. В будущем они станут частью дорожной сети в кварталах на месте реорганизуемых промзон.