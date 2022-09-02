В Москве построят пешеходный мост через Яузу рядом с "Бауманкой"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Москве Рубцовскую и Госпитальную набережные Яузы соединят пешеходным мостом длиной 340 метров и шириной 6,5 метра, сообщила пресс-служба мэрии.

На этих набережных располагаются учебные корпуса МГТУ имени Баумана и госпиталь имени Бурденко.

Зайти на мост можно будет с внешней стороны набережных, пересекать для проезжую часть не потребуется.

В рамках работ собираются также обустроить небольшую площадь на Госпитальной набережной.