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Свыше 30 рейсов отменено в аэропортах Москвы на фоне ливня

Свыше 30 рейсов отменено в аэропортах Москвы на фоне ливня
Архивное фото
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Более 30 рейсов отменено в трех аэропортах московского авиаузла на фоне сильного ливня, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

По его данным, в аэропорту "Шереметьево" отменено 23 рейса и пять задержано, во "Внуково" задержано и отменено по семь рейсов, в "Домодедово" задержали девять рейсов, еще три отменили.

Ранее сообщалось, что на территории столицы в понедельник ожидается сильный дождь с грозой и порывами ветра до 12-17 м/с.

Москва

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