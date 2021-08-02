В Москве вновь объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности

В понедельник в столице возможны гроза и порывистый ветер

Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России повысил в понедельник уровень погодной опасности в Москве до предпоследнего, "оранжевого" уровня.

"Местами сильная жара 30 градусов", - говорится в предупреждении, которое действует с 11:00 до 18:00.

"Оранжевый" уровень означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. Последний раз он объявлялся в столице 27 июля.

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" уточнили, что температурный рекорд для 2 августа был установлен в 2010 году (36,9) и побит не будет.

Гидрометцентр также предупредил москвичей о том, что с 9:00 до 21:00 понедельника в Москве возможны гроза и порывы ветра до 17 м/с.

Нынешним летом в столице отмечались две волны аномальной жары - 7-18 июля и 20-28 июня. Температура воздуха в эти периоды стабильно превышала отметку 30 градусов, в городе действовал "оранжевый" уровень погодной опасности.