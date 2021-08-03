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Четверть месячной нормы осадков выпала за ночь в Москве

Четверть месячной нормы осадков выпала за ночь в Москве
Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Прирост осадков за ночь в Москве составил около 20 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро города во вторник.

"В городе за несколько часов выпало примерно четверть месячной нормы осадков. Данные получены в 6:00 с главной метеостанции на ВДНХ", - сказал представитель метеобюро.

Месячная норма осадков для августа в Москве - 77 мм.

Сильные ливни с грозами и шквалистым ветром обрушились на Москву вечером в понедельник. Из-за непогоды в трех аэропортах столичного авиаузла было отменено более 30 рейсов.

Официальных данных о пострадавших и ущербе из-за грозы в Москве не поступало.

Москва

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