Количество пострадавших в ДТП в Москве увеличилось до 11

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В ДТП на Боровском шоссе с участием автобуса и грузовика пострадали 11 человек, среди них двое детей, сообщили "Интерфаксу" в департаменте здравоохранения Москвы.

"В результате ДТП пострадали 11 человек, включая двух детей. Пятеро пострадавших в состоянии средней степени тяжести и двое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в городские больницы", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время им проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия, "вся медицинская помощь оказывается в полном объеме", подчеркнули в департаменте.

Отмечается, что четырем пострадавшим, включая двум детям, госпитализация не потребовалась. На место ДТП оперативно прибыли бригады центра медицины катастроф Москвы и бригады скорой помощи. Также на место ДТП прибыл медицинский вертолет Центра экстренной медицинской помощи (ЦЭМП).

Столкновение пассажирского автобуса и грузового автомобиля у дома 1, корпус 1 по Боровскому шоссе произошло в среду около полудня.

В пресс-службе столичного ГИБДД сообщали, что в ДТП пострадали десять человек. Позднее в пресс-службе столичной Госавтоинспекции заявили, что спасательный вертолёт Московского авиационного центра забрал мужчину, находящегося в тяжелом состоянии после аварии на Боровском шоссе.

В ГИБДД сообщали, что на момент аварии в рейсовом автобусе находилось более 30 человек.

Позднее московское управление Госавтоинспекции сообщило в своем телеграм-канале, что водитель автобуса на Боровском шоссе, по предварительным данным, не справился с управлением при перестроении и устроил аварию.