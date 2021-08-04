Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:09Заразились
на 04.08В России 6 356 784+22 589В мире 199 565 838+640 774
Синхронное плавание13:30Женщины, Финал  Россия Китай УкраинаПодробнееГандбол03:30Женщины, 1/4 Финала, #1Подробнее

Количество пострадавших в ДТП в Москве увеличилось до 11

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В ДТП на Боровском шоссе с участием автобуса и грузовика пострадали 11 человек, среди них двое детей, сообщили "Интерфаксу" в департаменте здравоохранения Москвы.

"В результате ДТП пострадали 11 человек, включая двух детей. Пятеро пострадавших в состоянии средней степени тяжести и двое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в городские больницы", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время им проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия, "вся медицинская помощь оказывается в полном объеме", подчеркнули в департаменте.

Отмечается, что четырем пострадавшим, включая двум детям, госпитализация не потребовалась. На место ДТП оперативно прибыли бригады центра медицины катастроф Москвы и бригады скорой помощи. Также на место ДТП прибыл медицинский вертолет Центра экстренной медицинской помощи (ЦЭМП).

Столкновение пассажирского автобуса и грузового автомобиля у дома 1, корпус 1 по Боровскому шоссе произошло в среду около полудня.

В пресс-службе столичного ГИБДД сообщали, что в ДТП пострадали десять человек. Позднее в пресс-службе столичной Госавтоинспекции заявили, что спасательный вертолёт Московского авиационного центра забрал мужчину, находящегося в тяжелом состоянии после аварии на Боровском шоссе.

В ГИБДД сообщали, что на момент аварии в рейсовом автобусе находилось более 30 человек.

Позднее московское управление Госавтоинспекции сообщило в своем телеграм-канале, что водитель автобуса на Боровском шоссе, по предварительным данным, не справился с управлением при перестроении и устроил аварию.

Москва ГИБДД

Новости по теме

Новости

Военный прокурор сообщил о росте дедовщины в московском регионе

Десять человек пострадали в аварии автобуса на Боровском шоссе

На западе Москвы люди пострадали в столкновении автобуса с грузовиком

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла после резкого снижения накануне

Москвичам предложили протестировать виртуальную карту "Тройка"

Москвичам предложили протестировать виртуальную карту "Тройка"

В Москве расширили льготы по выдаче бесплатных лекарств

В Москве на электронное голосование зарегистрировались 150 тысяч человек

Соболь получила 1,5 года ограничения свободы по "санитарному делу"

Соболь получила 1,5 года ограничения свободы по "санитарному делу"
Пандемия коронавируса

В Москве зафиксированы минимальные с конца апреля 1 952 случая COVID

Четверть месячной нормы осадков выпала за ночь в Москве

Четверть месячной нормы осадков выпала за ночь в Москве
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');