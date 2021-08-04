Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:15Заразились
на 04.08В России 6 356 784+22 589В мире 199 565 838+640 774
Синхронное плавание13:30Женщины, Финал  Россия Китай УкраинаПодробнееВолейбол15:30Женщины, 1/4 Финала, #4Подробнее

Главу службы безопасности движения "Мосгортранса" отстранили после ДТП с автобусом

Главу службы безопасности движения "Мосгортранса" отстранили после ДТП с автобусом
Последствия столкновения рейсового автобуса с грузовым автомобилем на Боровском шоссе
Фото: АГН "Москва"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Начальник службы по безопасности и управления движением ГУП "Мосгортранс" отстранен от работы, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в среду.

"В связи с сегодняшним ДТП грузовика и городского автобуса от выполнения должностных обязанностей отстранен начальник службы по безопасности и управления движением ГУП "Мосгортранс", - говорится в сообщении.

В среду на Боровском шоссе в Москве произошло столкновение пассажирского автобуса и грузовика. В результате ДТП пострадали 11 человек, среди них двое детей и беременная женщина.

"Состояние всех пострадавших в настоящее время стабильное, им оказывается необходимая медицинская помощь", - заявили в департаменте.

Там пояснили, что ГУП "Мосгортранс" окажет потерпевшим всю необходимую помощь, в том числе в оформлении страховых выплат.

Водитель автобуса стал фигурантом уголовного дела после аварии с грузовиком на Боровском шоссе в Москве, в которой пострадали 11 человек, сообщил ранее пресс-центр МВД России. Дело заведено по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Отмечается, что водитель автобуса задержан и в настоящее время находится в УВД по ТиНАО управления МВД по Москве. Начато предварительное расследование.

Всего на момент аварии в рейсовом автобусе находились более 30 человек.

По предварительным данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением при перестроении, чем спровоцировал аварию.

Мосгортранс Москва

Новости по теме

Новости

Источники не ждут отмены запрета на митинги в Москве по просьбе оппозиции

Источники не ждут отмены запрета на митинги в Москве по просьбе оппозиции

Суд оставил под арестом студентку, сбившую насмерть детей в Москве

Военный прокурор сообщил о росте дедовщины в московском регионе

Количество пострадавших в ДТП в Москве увеличилось до 11

Десять человек пострадали в аварии автобуса на Боровском шоссе

На западе Москвы люди пострадали в столкновении автобуса с грузовиком

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла после резкого снижения накануне

Москвичам предложили протестировать виртуальную карту "Тройка"

Москвичам предложили протестировать виртуальную карту "Тройка"

В Москве расширили льготы по выдаче бесплатных лекарств

В Москве на электронное голосование зарегистрировались 150 тысяч человек

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');