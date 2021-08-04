Главу службы безопасности движения "Мосгортранса" отстранили после ДТП с автобусом
Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Начальник службы по безопасности и управления движением ГУП "Мосгортранс" отстранен от работы, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в среду.
"В связи с сегодняшним ДТП грузовика и городского автобуса от выполнения должностных обязанностей отстранен начальник службы по безопасности и управления движением ГУП "Мосгортранс", - говорится в сообщении.
В среду на Боровском шоссе в Москве произошло столкновение пассажирского автобуса и грузовика. В результате ДТП пострадали 11 человек, среди них двое детей и беременная женщина.
"Состояние всех пострадавших в настоящее время стабильное, им оказывается необходимая медицинская помощь", - заявили в департаменте.
Там пояснили, что ГУП "Мосгортранс" окажет потерпевшим всю необходимую помощь, в том числе в оформлении страховых выплат.
Водитель автобуса стал фигурантом уголовного дела после аварии с грузовиком на Боровском шоссе в Москве, в которой пострадали 11 человек, сообщил ранее пресс-центр МВД России. Дело заведено по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Отмечается, что водитель автобуса задержан и в настоящее время находится в УВД по ТиНАО управления МВД по Москве. Начато предварительное расследование.
Всего на момент аварии в рейсовом автобусе находились более 30 человек.
По предварительным данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением при перестроении, чем спровоцировал аварию.