Главу службы безопасности движения "Мосгортранса" отстранили после ДТП с автобусом

Последствия столкновения рейсового автобуса с грузовым автомобилем на Боровском шоссе Фото: АГН "Москва"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Начальник службы по безопасности и управления движением ГУП "Мосгортранс" отстранен от работы, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в среду.

"В связи с сегодняшним ДТП грузовика и городского автобуса от выполнения должностных обязанностей отстранен начальник службы по безопасности и управления движением ГУП "Мосгортранс", - говорится в сообщении.

В среду на Боровском шоссе в Москве произошло столкновение пассажирского автобуса и грузовика. В результате ДТП пострадали 11 человек, среди них двое детей и беременная женщина.

"Состояние всех пострадавших в настоящее время стабильное, им оказывается необходимая медицинская помощь", - заявили в департаменте.

Там пояснили, что ГУП "Мосгортранс" окажет потерпевшим всю необходимую помощь, в том числе в оформлении страховых выплат.

Водитель автобуса стал фигурантом уголовного дела после аварии с грузовиком на Боровском шоссе в Москве, в которой пострадали 11 человек, сообщил ранее пресс-центр МВД России. Дело заведено по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Отмечается, что водитель автобуса задержан и в настоящее время находится в УВД по ТиНАО управления МВД по Москве. Начато предварительное расследование.

Всего на момент аварии в рейсовом автобусе находились более 30 человек.

По предварительным данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением при перестроении, чем спровоцировал аварию.