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Десять человек пострадали в аварии автобуса на Боровском шоссе

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В столкновении рейсового автобуса и "КамАЗа" в начале Боровского шоссе в Москве пострадали десять пассажиров автобуса, сообщило столичное управление ГИБДД, уточнив, что это предварительные данные. Состояние одного из пострадавших оценивают как тяжелое.

По факту ДТП проводится проверка.

Позднее в пресс-службе уточнили, что спасательный вертолет Московского авиационного центра забрал с места ДТП мужчину.

"Мужчину находящегося в тяжелом состоянии забрал вертолет МАЦ. Среди пострадавших есть беременная женщина, у которой предварительный диагноз - черепно-мозговая травма ", - добавили в ГИБДД и отметили, что количество пострадавших может увеличиться.

В момент столкновения в автобусе было более 30 человек.

В Дептрансе Москвы ранее сообщили о как минимум восьми пострадавших, среди которых беременная женщина. Источник "Интерфакса" говорил о десяти пострадавших.

Рейсовый автобуса № 750, ехавший из аэропорта "Внуково", и поливальная машина "КамАЗ" столкнулись около 12:30 у дома 1, корпус 1 по Боровскому шоссе.

В Дептрансе уточнили, что у водителя автобуса стаж работы 30 лет, а в "Мосгортрансе" он работает 11 лет. Перед рейсом он прошел медосмотр. Одной из предварительных причин ДТП в департаменте назвали "необеспечение безопасности при производстве дорожных работ". Источник "Интерфакса" предполагал, что водитель грузовика не уступил дорогу автобусу при перестроении.

Москва

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