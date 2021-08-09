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В октябре в московском метро прибавится женщин-машинистов

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Москве 42 женщины учатся вместе с мужчинами на курсах машиниста электропоезда метро, в октябре они сдадут экзамены и смогут приступить к работе, сообщил вице-мэр города Максим Ликсутов.

Первые в современной истории России женщины-машинисты вышли на дежурство на Филевской линии метро в январе 2021 года.

"Более трети всех сотрудников мосметро – женщины. По этому показателю мы на втором месте среди всех метрополитенов мира. Мы рады, что все больше женщин выбирают профессию машиниста – Мосметро даёт возможность реализовать себя и заниматься любимым делом", - привели слова Ликсутова "Интерфаксу" в столичном Департаменте транспорта.

Москва Московский метрополитен Дептранс Максим Ликсутов

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