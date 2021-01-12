На Московской железной дороге начала работу первая женщина-машинист

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - На Киевском направлении Московской железной дороги начала работать первая в России женщина-машинист, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Там отметили, что Елена Лысенко-Салтыкова будет управлять железнодорожным составом по маршруту Киевский вокзал - "Новопеределкино" на Киевском направлении железной дороги.

В начале января первые в современной истории России женщины-машинисты метрополитена приступили к работе на Филевской линии столичного метро.