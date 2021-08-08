Шесть новых железнодорожных вокзалов откроют в Москве до конца года

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Череда открытия железнодорожных вокзалов продолжится в Москве в 2021 году, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"В этом году только будет запущено еще шесть вокзалов. За предыдущий период времени - буквально за полтора года - 18 вокзалов (было запущено - ИФ)", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в воскресенье.

Мэр отметил, что новые железнодорожные вокзалы в Москве объединяют несколько направлений - это радиальные маршруты, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры (МЦД).

В пресс-службе мэра и правительства столицы пояснили, что в рамках создания первых четырех линий МЦД в столице разработали проекты благоустройства территорий у 81 остановочного пункта железной дороги. Планируется реконструировать все станции на существующих и будущих линиях МЦД.

МЦД соединят территорию Москвы и ближайшего Подмосковья. Движение по МЦД-1 "Одинцово-Лобня" ("Белорусско-Савеловский") протяженностью 52 км и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" ("Курско-Рижский") длиной 80 км открыли 21 ноября 2019 года. В перспективе планируется запуск еще трех диаметров: Зеленоград - Раменское, Апрелевка - Железнодорожный и Пушкино - Домодедово.

Как ожидается, открытие МЦД-4 "Киевско - Горьковский" протяженностью 86 км с 39 станциями улучшит транспортное обслуживание 23 районов Москвы с населением более 2,5 млн человек. Планируется, что МЦД-4 откроют в 2023 году. Суточный пассажиропоток четвертого диаметра может составить 455 тыс. человек.