В Москве выявили минимальные с конца марта 1 489 случаев COVID-19

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В Москве за сутки выявили 1 489 случаев заболевания коронавирусом - это минимум с конца марта, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

Накануне сообщалось о 1 954 случаях инфицирования. Таким образом, в столице заболело на 465 человек (31%) меньше, чем днем ранее.

За сутки коронавирус привел к смерти 54 человек, что стало минимальным значением с начала мая. Всего с начала пандемии скончались 27 651 человек. Выздоровели за сутки 2 152 пациента. Всего от COVID-19 в Москве вылечились 1 млн 412 тыс. 329 человек. Накануне сообщалось о 2 454 выписанных и 58 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 16 августа составляет 1 млн 543 тыс. 648.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации. 13 августа мэр сообщил, что число новых госпитализаций больных коронавирусом COVID-19 уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. В связи с сокращением числа госпитализаций мэр заявил о смягчении коронавирусных ограничений.