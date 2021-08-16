В России за сутки выявили минимальное число случаев COVID-19 с конца июня

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Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 20 765 случаев - это минимум с конца июня, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Умерли 806 пациентов (накануне сообщалось о 816 летальных случаях). Наибольшее число скончавшихся в Москве - 54 (и это минимальное значение с начала мая в городе), в Санкт-Петербурге - 44, в Иркутской области и Краснодарском крае - 34 и 33 умерших соответственно. По выздоровлении в России за сутки был выписан 15 601 пациент.

В Москве зарегистрировали 1 489 новых случаев COVID-19 за сутки - это минимальные значения заболеваемости в городе с конца марта. Еще 2 152 человека выздоровели. В Санкт-Петербурге за сутки выявлено 1 383 новых заболевших, в Московской области - 1 362.

Еще 1 383 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 1362 - в Московской области, 529 - в Свердловской области, 528 - в Нижегородской области, 487 - в Ростовской области, 477 - в Пермском крае, 468 - в Воронежской области, 455 - в Красноярском крае, 443 - в Самарской области, 396 - в Иркутской области, 387 - в Омской области, 382 - в Крыму, 381 - в Челябинской области, 357 - в Оренбургской области, 343 - в Ставропольском крае, 332 - в Волгоградской области, 318 - в Хабаровском крае, по 290 - в Башкирии, Ульяновской области.

Кроме того, 288 случаев выявлены в Астраханской области, 276 - в Алтайском крае, 270 - в Тюменской области, 262 - в Коми, 260 - в Забайкальском крае, 253 - в Краснодарском крае, 252 - в Приморском крае, 251 - в Архангельской области, В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 621 тыс. 601 случай коронавирусной инфекции, 171 305 умерших и 5 млн 899 тыс. 3917 выписанных.