Что произошло за день: понедельник, 16 августа

Ситуация в Афганистане, проверка Штатами рыночного статуса российской экономики, минимальный прирост случаев COVID в России с конца июня

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Американским военным пришлось прервать эвакуацию из аэропорта Кабула из-за толп на взлетной полосе. Погибли семь человек, в том числе люди, пытавшиеся удержаться на уже взлетевшем самолете и сорвавшиеся на землю. Директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов назвал неожиданным захват Кабула талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ), но отметил, что они более договороспособны, чем "марионеточное правительство".

- "Талибан" (движение запрещено в РФ) начал отбирать оружие у населения Кабула. Также талибы начали арестовывать тех, кого считают причастными к преступлениям, и взяли под контроль телеканал TOLOnews. Корпус афганской национальной армии специального назначения в понедельник был объявлен расформированным. Президент Афганистана Ашраф Гани, по данным СМИ, улетел в Оман, бывший министр обороны Бисмилла Мухаммадиа - в Дубай, а экс-глава МИД Мухаммад Ханиф Атмар сообщил, что находится в безопасном месте.

- США пригрозили лишить РФ статуса рыночной экономики. Минторг США планирует провести расследование на основе материалов, собранных при проверке справедливости цены на поставляемый из России нитрат аммония. Источник в крупной промышленной компании заявил "Интерфаксу", что признание российской экономики нерыночной позволит Штатам ужесточить меры против российского экспорта.

- Цена на газ в Европе подскочила до $585/тыс. куб. м. Рост был спровоцирован фактическим отказом "Газпрома" от выкупа дополнительной твердой мощности прокачки через Украину на сентябрь. На аукцион в понедельник были выставлены мощности до 15 млн куб. м в сутки, но выкуплены оказались только 0,65 млн кубометров в сутки.

- Пресс-секретарь Алексея Навального получила полтора года ограничения свободы по "санитарному делу". Кире Ярмыш запрещено переезжать без уведомления, участвовать в массовых мероприятиях и посещать места их проведения, выезжать из столичного региона без согласия надзора.

- Россия с 27 августа снимает ограничения на регулярные и чартерные полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Кроме того, будет увеличено количество регулярных рейсов в Венгрию, Египет, на Кипр, в Киргизию и Таджикистан. Приостановка авиасообщения с Танзанией продлена до 2 сентября.

- В России за сутки выявили минимальное число случаев COVID-19 с конца июня. Заболели 20 765 человек, скончались 806 пациентов. В Москве зарегистрировали 1 489 новых случаев COVID-19 - это минимум с конца марта.

- Большой Каменный мост раньше срока открыли после реконструкции в Москве. Его отремонтировали впервые с момента постройки в 1938 году.

- Артем Дзюба не будет участвовать в матчах отборочной кампании ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты. В составе указаны нападающие Федор Смолов ("Локомотив"), Константин Тюкавин ("Динамо") и Антон Заболотный (ЦСКА). Главный тренер сборной Валерий Карпин объяснил решение тем, что Дзюба находится не в лучшей спортивной форме.