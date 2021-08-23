Современная пешеходная зона появилась у станций метро "Динамо" и "Петровский парк"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - На севере Москвы завершено комплексное благоустройство территории возле станций метро "Динамо" и "Петровский парк", сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в понедельник.

"Работы выполнены на Московской аллее и площади у станции метро "Динамо", в результате создано современное комфортное общественное пространство, где можно проводить различные городские мероприятия и просто отдыхать", - рассказал Бирюков.

По его словам, благоустроенная зона около вестибюлей станций метро и обновленные лестничные марши обеспечат комфортное передвижение пассажиров. Бирюков добавил, что на благоустроенной территории установлены более 70 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, удобные лавочки и информационные стелы, оборудованы семь велопарковок.