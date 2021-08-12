Турникеты московского метро будут быстрее пропускать пассажиров

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В Москве на турникетах метро установят современные контроллеры зон проходов, которые помогут ускорить считывание карты для более быстрого прохода на станцию, а также внедрить новые способы оплаты проезда, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Мы начинаем новый этап – обновление технологий на турникетах, чтобы добавить больше возможностей и сделать проход в метро еще удобнее и быстрее. Для этого на всех станциях метро установим современные контроллеры зон проходов (КЗП). Это "голова" турникета, к которой вы прикладываете "Тройку" или банковскую карту, и один из самых важных элементов новой билетной системы", - говорится в сообщении в телеграм-канале департамента.

Уточняется, что благодаря новым контроллерам скорость считывания карт увеличится, что позволит пассажирам быстрее пройти на станцию; можно будет оплатить проезд без разблокировки смартфона, а в будущем получится внедрить альтернативные способы оплаты проезда с использованием QR-кодов. Также новые контроллеры помогут масштабировать зону действия виртуальной карты для оплаты проезда "Тройка".

"Благодаря развитию сервисов оплаты проезда очереди в кассы метро сократились в 3,3 раза за 10 лет. Технологии развиваются с огромной скоростью, и мы масштабно обновляем работу всей билетной системы московского транспорта, чтобы сделать ее современной и максимально удобной. Новое оборудование позволит увеличить скорость прохода пассажиров через турникеты и внедрить еще больше способов оплаты проезда", - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.