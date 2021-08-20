Станция красной ветки метро "Проспект Вернадского" откроется в понедельник

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - На станции Сокольнической линии московского метро "Проспект Вернадского" практически завершили строительство будущей пересадки на Большую кольцевую линию (БКЛ).

"Уже 23 августа откроется станция "Проспект Вернадского" (...). Пересадку на БКЛ почти достроили", - сообщили в пятницу в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Там добавили, что на станции проводят отделку и прокладывают инженерные коммуникации.

Юго-западный участок БКЛ планируют открыть до конца года. Ожидается, что это позволит разгрузить "Проспект Вернадского" Сокольнической линии на 15%. А весь южный участок "красной" линии должен стать свободнее до 13%.

Проект БКЛ предполагает строительство 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км. Замкнуть БКЛ планируют к 2023 году.

17 июля движение между станциями "Спортивная" и "Тропарево" "красной" линии приостановили из-за строительства БКЛ. За исключением "Проспекта Вернадского" участок был открыт в начале августа.