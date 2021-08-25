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На фиолетовой ветке метро в Москве второй раз за пять дней увеличили интервалы движения

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Поезда на южном участке Таганско-Краснопресненской линии по техническим причинам ходят с увеличенными интервалами, сообщается в среду в твиттере московского метрополитена.

"На южном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) увеличены интервалы движения поездов в направлении из центра для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении. Другие подробности не сообщаются.

Департамент транспорта Москвы в 12:15 уточнил в своем телеграм-канале, что движение на Таганско-Краснопресненской линии метро вводится в график.

Аналогичный сбой на южном участке "фиолетовой" ветке произошел в субботу, 21 августа. По свидетельствам очевидцев, участок "Полежаевская" - "Таганская" поезда преодолевали за 30 минут, то есть почти в два раза дольше, чем обычно.

В транспортном комплексе Москвы сообщили, что причиной увеличения интервалов стала все та же проверка инфраструктуры.

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