Третий с 21 августа сбой произошел на фиолетовой линии метро в Москве

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Поезда на Таганско-Краснопресненской линии московского метро днем в среду ходили с увеличенными интервалами, это третий с 21 августа подобный сбой.

"На Таганско-Краснопресненской линии (7) увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

В 13:29 департамент уточнил, что движение на фиолетовой ветке входит в график. Других подробностей не сообщается.

Аналогичные сбои на Таганско-Краснопресненской линии отмечались 21 и 25 августа. В качестве причины задержек поездов Дептранс и столичный метрополитен называли "проверку инфраструктуры".