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Суд в Москве оставил в СИЗО бизнесмена Батурина до 1 декабря

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бизнесмена Виктора Батурина - бывшего вице-президента компании "Интеко" и брата вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

Батурин останется до стражей до 1 декабря, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

2 июля Басманный суд арестовал бизнесмена на два месяца.

Батурину вменяется покушение на мошенничество в особо крупном размере.

По данным СМИ, Елена Батурина - сестра бизнесмена и вдова бывшего столичного мэра Лужкова - посчитала поддельными документы, представленные Батуриным в суд по урегулированию спора о его доле в "Интеко" и компенсации за нее.

Представитель Батуриной подтвердил "Интерфаксу", что она обращалась в правоохранительные органы по поводу возможных мошеннических действий в ее отношении.

Ранее Батурин дважды был осужден по делам о мошенничестве.

Виктор Батурин Москва Басманный суд Елена Батурина Интеко

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