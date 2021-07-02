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Виктор Батурин арестован на два месяца по делу о мошенничестве

Виктор Батурин арестован на два месяца по делу о мошенничестве
Виктор Батурин
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заключил под стражу бизнесмена Виктора Батурина, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Батурин по ходатайству следствия заключен под стражу сроком до 1 сентября, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Софинская в пятницу.

В суде уточнили, что бизнесмену предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Накануне адвокат Татьяна Тонова сообщила "Интерфаксу", что Батурин задержан по делу о покушении на мошенничество, у бизнесмена был проведен обыск, после чего ему было предъявлено обвинение.

Осведомленный источник сообщал "Интерфаксу", что Батурин стал фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество по заявлению его сестры Елены Батуриной, вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и создательницы крупного российского девелопера "Интеко".

Представитель Батуриной Геннадий Теребков сообщил "Интерфаксу", что предпринимательница действительно обращалась к следствию с заявлением о возможном мошенничестве.

"Да, Елена Батурина действительно подавала заявление в правоохранительные органы в связи с предполагаемыми мошенническими действиями в отношение нее. Только следствие может установить виновных", - сказал Теребков, отметив, что о возбуждении уголовного дела он знает только из СМИ.

Батурин (брат Елены Батуриной) занимал различные должности в госорганах, владел примерно половиной акций компании "Интеко". В июле 2013 года Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам колонии общего режима по делу о мошенничестве с векселями "Интеко".

"Интеко" работает на рынке недвижимости 18 лет, реализует различные девелоперские проекты в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Ростове-на-Дону.

Виктор Батурин Москва Басманный суд Елена Батурина Интеко

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