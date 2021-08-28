Глава СКР поручил организовать проверку в связи с массовой дракой мигрантов в Москве

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству столичного главка ведомства организовать проверку в связи с массовой дракой мигрантов в Москве, сообщается на сайте СК в субботу.

По данным Следственного комитета, накануне на Бауманской улице в Москве не менее 10 человек-выходцев из стран Средней Азии устроили драку.

"Учитывая, что это уже не первый подобный инцидент в Москве за последнее время, Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю Главного следственного управления по городу Москве Стрижову А.А. организовать доследственную проверку по данному факту и доложить о проведенных проверочных мероприятиях и их результатах", - говорится в сообщении.

В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось ранее, одна из самых крупных за последние годы массовых драк среди иностранцев произошла ночью 13 июля у столичного метро "Кузьминки". По разным данным, в ней участвовали до 200 человек. В столичном главке МВД сообщали о задержании 103 участников конфликта.

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что в столице в последние месяцы зафиксировали ряд серьезных правонарушений с участием мигрантов. По его данным, было возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек, 17,5 тыс. запрещен въезд в Россию.