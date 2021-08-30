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30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Москве оштрафовали 10 участников массовой драки

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Столичные полицейские задержали участников массовой драки, им назначены административные штрафы.

Всех участников конфликта оштрафовали на суммы от 500 до 1 тыс. рублей, сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.

По его словам, ранее в дежурную часть отдела полиции по району Некрасовка поступило сообщение о том, что вблизи строительной площадки, расположенной на улице Маресьева, между неизвестными возник конфликт, переросший в массовую драку.

Прибывшими на место полицейскими нарушение общественного порядка пресечено, участники драки были доставлены в отдел полиции для разбирательства.

В результате проверки к ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство" были привлечены 10 человек, в том числе трое местных жителей, сказал Васенин.

Ранее полиция задержала за участие в массовой драке на Бауманской улице в Москве около 50 человек. Из них 15 человек были подвергнуты административному наказанию за мелкое хулиганство, с остальными гражданами проведена профилактическая беседа.

Москва МВД Владимир Васенин

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