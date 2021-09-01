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В мэрии сообщили, что Москве удалось избежать природных пожаров этим летом

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Ни одного природного пожара не зафиксировано в столице минувшим летом, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в среду.

"Благодаря заранее принятым профилактическим мерам на территории Москвы в этом году, как и в прошлом, не допущено природных пожаров. Количество возгораний сухой травы сократилось на 50% по сравнению с прошлым годом", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что с мая по август было ликвидировано 130 загораний сухой травы, это всего 6% от общего числа пожаров в Москве. Бирюков добавил, что для предупреждения и ликвидации ландшафтных пожаров была создана группировка в составе более 30 тыс. человек и 5 тыс. единиц техники, с воздуха обстановку контролировали вертолеты Московского авиационного центра.

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