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В Москве создана 30-тысячная группировка для борьбы с природными пожарами

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Специальная группировка пожарных и спасателей подготовлена в Москве для тушения природных возгораний, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам в среду.

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"В связи с началом пожароопасного сезона создана общая группировка сил и средств численностью более 30 тысяч человек и свыше 4,5 тысяч единиц техники", - сказал Бирюков.

По его словам, в ближайшее время к мониторингу пожароопасной обстановки - в первую очередь, в новой Москве - приступят вертолеты Московского авиационного центра.

Заммэра заявил, что принят ряд превентивных мер для предотвращения природных пожаров в столичном регионе. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что особое внимание уделяется профилактической работе с населением.

"Для обеспечения пожарной безопасности устанавливаются информационные щиты, противовъездные устройства и шлагбаумы, ведется патрулирование особо охраняемых территорий", - добавил он.

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