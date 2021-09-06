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На "Проспекте Вернадского" в московском метро произошло задымление

Пока нет движения поездов от юга-запада до "Университета"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - По предварительным данным, на станции метро "Проспект Вернадского" произошло задымление под одним из поездов, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник, знакомый с ситуацией.

"Инцидент произошел около 18:20. На станции "Проспект Вернадского" снято напряжение контактного рельса, пассажиров высадили из поезда, станция закрыта на вход и выход", - сказал собеседник агентства.

По его информации, приехали пожарные, причина задымления уточняется.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что на Сокольнической линии вечером в понедельник нет движения от "Юго-Западной" до "Университета" для проверки одного из составов.

В обратном направлении движение осуществляется с увеличенными интервалами.

Это второй сбой в движении поездов столичного метрополитена в понедельник. Ранее департамент транспорта Москвы сообщил, что на юго-восточном участке Люблинско-Дмитровской линии были увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути.

Спустя несколько минут в своем телеграм-канале департамент уточнил, что движение поездов на линии осуществляется в соответствии с графиком. Официальных комментариев по поводу пассажира, который находился на пути, не последовало.

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