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Движение на Сокольнической линии метро восстановлено после задымления

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Движение на юго-западном участке Сокольнической линии московского мтеро вошло в график вечером в понедельник после задымления поезда на станции "Проспект Вернадского".

"Движение на юго-западном участке Сокольнической линии (1) восстановлено. Станция "Проспект Вернадского" открыта для пассажиров", - сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что около 18:20 на станции "Проспект Вернадского" произошло задымление под поездом. На станции было снято напряжение контактного рельса, пассажиров высадили из поезда, а вестибюль закрыли на вход и выход.

Из-за инцидента отсутствовало движение поездов от станции "Юго-Западной" до станции "Университет". В обратном направление движение осуществлялось с увеличенными интервалами.

Источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, сообщил, что спровоцировать задымление на станции могла неисправность электрики. "По предварительным данным, задымление произошло из-за замыкания подвагонного электрооборудования электропоезда ввиду неисправности", - пояснил собеседник агентства.

Другой источник "Интерфакса" сообщил, что причиной дыма могло стать короткое замыкание электрооборудования и, как следствие, тление кабеля.

Это второй сбой в движении поездов московского метро в понедельник. Ранее сообщалось, что на юго-восточном участке Люблинско-Дмитровской линии были увеличены интервалы движения составов из-за человека на путях. О состоянии пассажира, оказавшегося на рельсах, позже не сообщалось.

Москва метро

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