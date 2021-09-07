В Москве откроют памятник Этушу, Лановому и Яковлеву

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Скульптурная композиция в память о народных артистах СССР Василии Лановом, Владимире Этуше и Юрии Яковлеве появится в Москве у Симоновской сцены Театра имени Вахтангова, монумент планируют открыть до конца сезона, сообщил директор театра Кирилл Крок.

"Буквально в конце августа комиссия по монументальному искусству Мосгордумы согласовала и утвердила нам очень важную для нас вещь - это увековечивание памяти наших великих артистов. Это я говорю о памятнике, который мы до конца сезона откроем и поставим у Симоновской сцены, уже есть проект этого памятника, это памятник Владимиру Этушу, Василию Лановому и Юрию Яковлеву", - сказал Крок на сборе труппы театра.

Памятник будет установлен в Калошином переулке, где в 2017 году была открыта Симоновская сцена театра.

Яковлев, Этуш и Лановой были ведущими артистами Театра имени Вахтангова.

Василий Лановой скончался 28 января 2021 года на 88-м году жизни. В 1954 году Лановой снялся в своем первом фильме "Аттестат зрелости", а в 1956 году сыграл главную роль в фильме "Павел Корчагин". За свою карьеру актер сыграл более 70 ролей в кино. Самыми запоминающимися стали его герои в таких картинах, как "Алые паруса" (1961), "Война и мир" (1965-1968 гг.), "Офицеры" (1971), "Семнадцать мгновений весны" (1973), "Анна и Командор" (1974), "Дни Турбиных" (1976) и другие.

Владимир Этуш умер 9 марта 2019 года в Москве на 97-м году жизни. Этуш сыграл более 30 ролей в театре и более 40 ролей в кино. Его кинодебютом стала роль Сеида-Али в исторической картине "Адмирал Ушаков" (1953). Главный успех пришел к актеру в 1965 году после роли Купо в драме Эмиля Золя "Западня". Он известен своими ролями в комедиях Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Двенадцать стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию". С 1987 года по 2003 год Этуш был ректором Щукинского училища, с 2003 года - художественным руководителем.

Юрий Яковлев ушел из жизни 9 ноября 2013 года в возрасте 85 лет. У Эльдара Рязанова он снялся в кинолентах "Человек ниоткуда", "Гусарская баллада", "Ирония судьбы, или С легким паром!". Также он играл в фильмах "Анна Каренина", "Любовь земная" и "Судьба". Яковлев снимался в фильмах режиссера Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", "Кин-дза-дза". Он также сыиграл в фильмах "Девочка на шаре", "Идиот", Драма на охоте", "Старики-разбойники", "Идеальный муж", "Ловушка для одинокого мужчины", "Графиня де Монсоро", "Старые песни о главном" и многих других.